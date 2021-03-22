Московский суд сохранил производителю кранов из Петербурга 260 млн рублей

ЗАО «СММ» специализируется на проектировании, изготовлении, монтаже и сервисном обслуживании тяжелого грузоподъемного оборудования, которое используется в портах, транспортных терминалах, на верфях и промышленных предприятиях. Фото: пресс-служба ЗАО "СММ"

ЗАО «СММ» специализируется на проектировании, изготовлении, монтаже и сервисном обслуживании тяжелого грузоподъемного оборудования, которое используется в портах, транспортных терминалах, на верфях и промышленных предприятиях. Фото: пресс-служба ЗАО "СММ"

Иск против петербургского предприятия ЗАО «СММ», занимающегося производством строительных кранов, подало Министерство промышленности и торговли РФ.

Претензия ведомства связана с контрактом 2015 года, в рамках которого ЗАО «СММ» обязался создать несколько электро-гидравлических и гидравлических кранов-манипуляторов различной грузоподъемности, испытать их и скорректировать конструкторско-технологическую документацию.

В Минпроторге считают, что компания исполнила свои обязательства несвоевременно, тогда как 261 млн рублей в качестве оплаты были предоставлены ЗАО «СММ» в срок. Ответчик, однако, убежден, что причиной срыва сроков исполнения контракта стали действия заказчика, пишет АБН.

Арбитражный суд Москвы, выслушав аргументы сторон, признал аргументированными высказывания представителя ЗАО «СММ». В решении сказано, что «заказчиком не были своевременно согласованы исполнителю необходимые исходные данные», тогда как исполнитель «предпринял все возможные меры для надлежащего исполнения своих обязательств». Апелляционную жалобу Минпромторга арбитраж отклонил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания «Форсс марин» хочет получить от Выборгского судостроительного завода 13,5 млн рублей.