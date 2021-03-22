Выборгский судостроительный завод получил иск на 13 миллионов рублей

Выборгский судостроительный завод получил иск на 13 миллионов рублей
Выборгский судостроительный завод за время работы выпустил более 200 судов и кораблей. Фото: пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации

Выборгскому судостроительному заводу придется выступить ответчиком по делу о взыскании 13 миллионов рублей.

Соответствующая информация появилась на сайте арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник, 22 марта. Заявление поступило от организации «Форсс марин», работающей в судостроительной сфере на территории Северной столицы. Истец хочет получить от завода 13 млн 563 тысячи рублей.

Стоит добавить, что причина претензий неизвестна. Кроме того, дело еще не приняли к производству, а дата заседания не назначена. Напомним также, что Выборгский судостроительный завод, основанный в 1948 году, входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд отклонил иск врача, подделавшего справку, чтобы избежать увольнения за прогул.

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