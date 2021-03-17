Врач в Петербурге подделала справку, чтобы ее восстановили на работе за прогул: Петербургский суд отклонил иск

В Колпинский суд подала иск врач, которую уволили за прогул. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Колпинский суд подала иск врач, которую уволили за прогул. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В суд подала иск врач-диагност, которую уволили за прогул, об этом рассказала объединенная пресс-служба судов.

В Колпинский суд с иском обратилась врач-диагност Светлана Коршун. Ее уволили за прогул во время пандемии.

Истец заявила, что не смогла вовремя выйти на работу, потому что ее рейс в Турции был задержан.

Женщина просила восстановления в должности.

17 марта суд полностью отказал Коршун в удовлетворении исковых требований.

Суд выяснил, что предоставленные доказательства подделаны: справка доказывала отмену рейса, которого не было.

Документом заинтересовались следователи. Выяснилось, что истец, улетая в отпуск, не взяла билета в обратную сторону.

Суд отметил, что во время пандемии нужно было заранее предусмотреть возвращение в Россию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Московский суд арестовал петербуржца, который мог до смерти забить прохожего молотком.