Врач в Петербурге подделала справку, чтобы ее восстановили на работе за прогул: Петербургский суд отклонил иск

В суд подала иск врач-диагност, которую уволили за прогул, об этом рассказала объединенная пресс-служба судов.
В Колпинский суд с иском обратилась врач-диагност Светлана Коршун. Ее уволили за прогул во время пандемии.
Истец заявила, что не смогла вовремя выйти на работу, потому что ее рейс в Турции был задержан.
Женщина просила восстановления в должности.
17 марта суд полностью отказал Коршун в удовлетворении исковых требований.
Суд выяснил, что предоставленные доказательства подделаны: справка доказывала отмену рейса, которого не было.
Документом заинтересовались следователи. Выяснилось, что истец, улетая в отпуск, не взяла билета в обратную сторону.
Суд отметил, что во время пандемии нужно было заранее предусмотреть возвращение в Россию.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Московский суд арестовал петербуржца, который мог до смерти забить прохожего молотком.