Московский суд арестовал петербуржца, который мог до смерти забить прохожего молотком

Жертва агрессора скончалась на месте из-за серьезности полученных травм.

Никулинский суд Москвы арестовал 24-летнего петербуржца, который обвиняется в нападении на прохожего на западе столицы. Ему предстоит находиться под стражей до 16 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

По предварительным данным, уроженец Санкт-Петербурга шел в гости к другу, когда заметил случайного прохожего и начал его избивать. Сначала он колотил его руками и ногами, а затем достал молоток, которым забил незнакомца до смерти. В ходе допроса молодой человек заявил, что пошел на преступление, так как «охотится на ведьм» и почувствовал в жертве «нечистую силу».

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)»,

— сказали в пресс-службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец до смерти забил мужчину молотком на западе Москвы.