Петербуржец до смерти забил мужчину молотком на западе Москвы

Мотивы злоумышленника пока не выяснены. Расследование продолжается. Скриншот: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мотивы злоумышленника пока не выяснены. Расследование продолжается. Скриншот: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Сотрудники московской полиции и уголовного розыска задержали уроженца города на Неве, подозреваемого в убийстве мужчины на западе столицы.

По данным правоохранителей, тело мужчины без признаков жизни и с многочисленными повреждениями обнаружили на улице Довженко. Прибывшие к месту происшествия стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого — 24-летнего молодого человека из Санкт-Петербурга.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Нападавший повалил прохожего и стал избивать его, потом исчез из поля зрения камер и вернулся с молотком, продолжив осуществление злого умысла. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Мотивы подозреваемого, однако, пока не установлены. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала что в Шлиссельбурге женщина нашла в мусорке ножку младенца.