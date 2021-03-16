Опять расчлененка. В Шлиссельбурге женщина нашла в мусорке ножку младенца

Страшная находка обнаружена в мусорном баке в Шлиссельбурге. Накануне утром женщина нашла там ногу младенца.

Как сообщает 78.ru, ногу нашли утром по адресу Староладожский канал, 1 «А». Ее отправили на изучение судмедэкспертам. Пока неизвестно даже, настоящая ли это нога. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, нехорошие случаи с расчленением начались и не прекращаются с момента громкого убийства экс-доцента СПбГУ Олега Соколова своей аспирантки Анастасии Ещенко.

Он во время ссоры придушил ее, застрелил, а потом расчленил.

С руками Ещенко в рюкзаке его и поймали, когда он свалился в Мойку, пытаясь их утопить.

Недавно житель Сертолово убил мать, расчленил ее на три части и закопал в лесу. До этого пенсионер убил и расчленил женщину в Мурино.

До сих пор следователи бьются над случаем Марины Кохал — вдовы непонятного как скончавшегося рэпера Энди Картрайта.

По версии Марины, ее муж умер сам, а она, разволновавшись, расчленила его, часть внутренностей постирала, а какие-то части тела засолила, а что-то заморозила. Следователи в ее версию смерти рэпера, похоже, не верят.

И это еще не все. О большей части случаев расчленения в Петербурге и Ленобласти читайте тут.