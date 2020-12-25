Суд вынес приговор по делу Соколова: историк-расчленитель сядет на 12,5 лет

Суд вынес приговор по делу Соколова: историк-расчленитель сядет на 12,5 лет
Оглашение приговора Олегу Соколову. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, наконец, после многочисленных заседаний, выслушал приговор суда. За убийство своей возлюбленной Анастасии Ещенко он сядет на 12,5 лет в колонию строгого режима.

Пришедший на оглашение приговора. Фото: Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Свое решение Октябрьский районный суд в Петербурге огласил в пятницу, 25 декабря. Таким образом, суд установил, что 8 ноября 2019 года Олег Соколов в своей квартире в центре Петербурга выстрелил в возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко. После этого он начал душить девушку, а затем произвел еще три выстрела.

Оглашение приговора Олегу Соколову. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Тело Анастасии Олег Соколов расчленил – работал кухонными ножами, ножовкой и топором. От останков он попытался избавиться, выбросив их в воду. Напомним, что Олег Соколов был задержан у реки Мойки – оттуда его попытались достать прохожие. На набережную они вытащили и рюкзак, в котором позже нашли руки Ещенко.

Оглашение приговора Олегу Соколову. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во время заседаний сообщалось о том, что рюкзак с останками не хотел тонуть, и Соколов решил залезть в воду, чтобы исправить положение дел.

Оглашение приговора Олегу Соколову. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Суд пришел к выводу о том, что убийство было совершенно Соколовым умышленно на почве ревности. Показания свидетелей, а также точки зрения сторон судья излагала в течение нескольких часов. Суд признал незаконное хранение оружия Соколовым, но не стал признавать его вину в незаконном приобретении обреза. При этом в качестве смягчающего обстоятельства признали, в том числе несовершеннолетних детей историка, раскаяние Соколова, хронические заболевания, травмирующий конфликт с историком Понасенковым, престарелых родителей. Совершение убийства с применением огнестрельного оружия признали отягчающим обстоятельством.

«Соколов является вменяемым и может нести уголовную ответственность», — также заключил суд. Время содержания под стражей Соколова зачтут в общий срок.

Оглашение приговора Олегу Соколову. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Отметим, что обвинение и сторона потерпевших настаивала на том, чтобы историку дали 15 лет колонии строгого режима. Ему вменяли убийство сожительницы и незаконное хранение оружия. Особо представитель потерпевших подчеркивала, что историк еще до убийства Анастасии Ещенко изучал карты близлежащей местности.

Оглашение приговора Олегу Соколову. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сторона защиты просила назначить наказание не более, чем восемь лет лишения свободы – из-за несовершеннолетних детей Олега Соколова и хронических заболеваний, от которых страдает историк.

Оглашение приговора Олегу Соколову. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ходе судебных прений во время своего последнего слова Олег Соколов раскаялся, заявив, что готов нести наказание. Он также отметил, что не является таким, каким изображали его СМИ.

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