Мания расчленения в Ленобласти продолжается – житель Сертолово расфасовал по мусорным мешкам мать

Близ Петербурга – очередная жуткая история расчленения. На этот раз следователи считают, что житель Сертолово убил мать, разделил ее на три части и закопал в лесу. За последний месяц это второй подобный случай в регионе.

Как стало известно Gazeta.SPb, в середине февраля сестра жительницы Сертолово забила тревогу из-за того, что ее родственница перестала выходить на связь. Накануне, 25 февраля, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Уже в тот же день они задержали подозреваемого – сына пропавшей женщины. Сам мужчина заявил, что еще в сентябре прошлого года нашел тело умершей материи в ванной. По его словам, он ушла в длительный запой и скончалась.

Сын решил перенести ее тело на кухню, а затем распилить ножовкой по металлу на три части. Ноги, голову и туловище он упаковал в мусорные пакеты и закопал в лесу за деревней Лупполово.

Правоохранители уже изъяли ножовку по металлу и начали поиск частей тела.

За последний месяц это вторая история с расчленением, которая произошла в Ленобласти. Ранее Gazeta.SPb писала о том, что 12 февраля суд арестовал пенсионера, которого обвинили в убийстве и расчленении женщины в Мурино.

Части тела женщины в пакетах нашли на дороге Петербург – Матокса. Следователи считают, что пенсионер повздорил с собутыльницей и начал бить ее. Женщина скончалась, а тот решил скрыть преступление.

В конце прошлого года уголовное дело об убийстве и расчленении начали расследовать в Гатчине. Разложенные по пакетам останки обнаружили в воскресенье, 20 декабря. Внутри были мумифицированные конечности, туловище и череп. Дело оказалось непростым, поскольку сразу не смогли определить даже пол погибшего – он скончался больше года назад.

Летом прошлого года в Ленобласти их реки Мга вместе с человеческими останками выловили силиконовые импланты. В результате правоохранители выяснили, что погиб выходец из Узбекистана.

За прошедший год немало историй с расчленением произошло и в Петербурге. Напомним, что приговор по делу об убийстве аспирантки вынесли историку Олегу Соколову.