Суд отправил под арест пенсионера, расчленившего женщину в Мурино

Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Мурино. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Мурино. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти подозреваемого в убийстве женщины заключили под стражу. Мужчина во всем сознался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В пятницу, 12 февраля, суд рассмотрел дело в отношении пенсионера, который обвиняется в убийстве и расчленении женщины после ссоры.

Как сообщили в объединенной пресс-службе суда, по ходатайству следователя мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование дела продолжается. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Напомним, в среду, 10 февраля, на дороге Петербург — Матокса нашли части тела женщины, завернутые в пакеты. По подозрению в убийстве задержали ее 65-летнего знакомого.

Все произошло в частном доме на шоссе Лаврики в Мурино. Между подвыпившими мужчиной и женщиной произошла ссора, которая переросла в драку и завершилась смертью потерпевшей. Чтобы скрыть убийство, мужчина расчленил тело, завернул останки в пакеты и отвез на дорогу.

Ранее gazeta.spb.ru показывала первые кадры с места убийства и расчленения женщины в Мурино.