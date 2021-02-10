Опубликованы первые кадры с места убийства и расчленения женщины в Мурино

Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Мурино. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Мурино. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следственный комитет России опубликовал первые кадры с места происшествия в Мурино в Ленобласти, где была зверски убита женщина.

В среду, 10 февраля, вдоль дороги Петербург — Матокса нашли пакеты с расчлененными частями тел женщины. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ об убийстве. В совершении преступления заподозрили 65-летнего мужчину, он уже дал признательные показания.

По версии следствия, 7 февраля между мужчиной и женщиной произошла пьяная ссора в частном доме на шоссе Лаврики в Мурино. В результате мужчина забил кулаками до смерти, а для скрытия улик он расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и вывез на дорогу.

На опубликованном СК видео мужчина рассказал, что хотел выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Но что-то произошло и, по словам мужчины, он разозлился и нанес удар кулаком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что случаи расчлененки продолжаются в Петербурге и Ленобласти — очередное убийство произошло в Мурино.