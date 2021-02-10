Случаи расчлененки продолжаются в Петербурге и Ленобласти — очередное убийство произошло в Мурино

Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Мурино. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Мурино. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Под Петербургом произошел очередной случай жестокого убийства и расчленения. На этот раз история произошла в Мурино.

В среду, 10 февраля, на дороге Петербург — Матокса нашли части тела женщины, завернутые в пакеты. По подозрению в убийстве задержали ее 65-летнего знакомого.

Все произошло в частном доме на шоссе Лаврики в Мурино. Между подвыпившими мужчиной и женщиной произошла ссора, которая переросла в драку и завершилась смертью потерпевшей. Чтобы скрыть убийство, мужчина расчленил тело, завернул останки в пакеты и отвез на дорогу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина уже признался в убийстве.

Двумя месяцами ранее в Гатчине нашли мешки с расчлененным телом в подвале жилой пятиэтажки на улице Киргетова. Прибывшие после звонка местного жителя правоохранители выяснили, что смерть мужчины наступила более года назад.

Так же в Ленобласти прошлым летом выловили останки тела из реки Мга. Тогда доставили конечности и обезглавленное тело мужчины, но с силиконовыми имплантами в груди. Убитым оказался мужчина из Узбекистана.

Особенно расчленениями в последние годы известен Петербург.

Так, в декабре 2020 года суд вынес приговор экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову, который убил и расчленил свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко. Он проведет 12,5 лет в колонии строгого режима.

Осенью из Невы и Екатерингофки выловили пакеты с телом 33-летнего рабочего одного из заводов в Петербурге. В его убийстве заподозрили коллегу, ссора с которым зашла слишком далеко.

Летом 2020 года произошло еще одно нашумевшее убийство — в квартире в центре Петербурга нашли тело рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Его тело было расфасовано по мешкам, в убийстве обвиняют его супругу Марину Кохал.

Кроме того, в октябре произошло убийство сотрудницы Технологического института. Преступник отрезал ей палец правой руки, чтобы разблокировать ее телефон.