Gazeta.SPb показывает подвал в Гатчине, где нашли расчлененные трупы

Обстоятельства убийства, совершенного, судя по всему, более года назад, пока остаются нераскрытыми. Скриншот: видео Gazeta.SPb

Обстоятельства убийства, совершенного, судя по всему, более года назад, пока остаются нераскрытыми. Скриншот: видео Gazeta.SPb

В воскресенье, 20 декабря, в городе Гатчина под Петербургом местный житель наткнулся на мешки с расчлененными трупами в подвале жилого пятиэтажного дома.

Gazeta.SPb публикует видео из того самого подвала, где был найден труп. Сейчас там работают следователи и криминалисты. Следственные управление СК РФ по Ленинградской области уже возбудило уголовное дело. Обстоятельства смерти человека, чьи останки обнаружили в подвале, выясняются.

Нашедший человеческие останки мужчина сразу же обратился в экстренные службы. Прибывшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов изучили пакет, обнаружив в нем конечности, туловище и череп в мумифицированном состоянии. По предварительным данным, человек, пол которого определит экспертиза, погиб более года назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шлиссельбурге в мусорном контейнере нашли тело молодого человека.