Тащили окровавленное тело под покровом ночи: подробности дела о трупе из мусорки в Шлиссельбурге

Тащили окровавленное тело под покровом ночи: подробности дела о трупе из мусорки в Шлиссельбурге
В мусорке на улице Кирова в Шлиссельбурге нашли труп. Фото: панорамы "Гугл"

Стали известны детали дела о трупе молодого человека, который был обнаружен в мусорном контейнере в Шлиссельбурге. Gazeta.SPb рассказывает подробности.

О трупе в мусорном контейнере стало известно в пятницу, 11 декабря. Его нашел водитель одной из управляющих компаний. Завернутое в одеяло тело лежало в мусорке на улице Кирова в Шлиссельбурге. Труп был исколот – ранения заметили на шее и груди.

На месте правоохранители были через 15 минут после заявления очевидца. Там нашли отпечатки пальцев, одежду со следами крови.

Вскоре в СУ СК РФ по Ленинградской области заявили о возбуждении уголовного дела об убийстве. Следователи установили, что убит был 20-летний молодой человек.

Позже по подозрению в убийстве задержали двух молодых людей 1999 и 2000 года рождения.

«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — уточнили в региональном следственном управлении, но подробностей сообщать не стали.

Как выяснила Gazeta.SPb, все происходило в квартире на Пролетарской улице. Туда в ночь на 11 декабря безработный 20-летний житель Шлиссельбурга пришел в гости. Он выпивал с двумя товарищами и поссорился с ними. Тогда двое злоумышленников схватили нож и «розочку» от бутылки и убили собутыльника.

Затем они выбросили труп из окна квартиры, а после спустились и отнесли тело в мусорный контейнер на улице Кирова.

Отметим, что место убийства от места, где нашли тело, отделяют 350-450 метров.

Известно, что по подозрению убийстве задержали безработных москвича и жителя Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге раскрыли убийство мигранта, совершенное в 2016 году.

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