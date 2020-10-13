Полиция нашла убийцу рабочего, останки которого нашли в мешке в Екатерингофке

Сотрудники полиции в Петербурге раскрыли уголовное дело об убийстве человека, останки которого местный рыбак выловил в реке.

Местный житель 21 сентября выловил капроновый мешок в воде реки Екатерингофки, рядом с домо №5 по Лифляндской улице. Внутри мешка была чать тела незнакомца. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в морге провели генетическую экспертизу и установили, что останки принадлежат без вести пропавшему 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушел на работу на Обуховский завод и не вернулся. О его пропаже сообщала 39-летняя петербурженка

Правоохранителям удалось найти преступника — им оказался 34-летний петербуржец. Его изобличили в убийстве рабочего. Все произошло на территории цеха на заводе. Между мужчинами произошел серьезный конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил потерпевшего ножом в шею. После он ножовкой отчленил конечности и голову, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил мешки в Неву рядом с заводом.

Мужчину задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рыбак выловил из Екатерингофки мешок с человеческим бедром.