Задушил и отрезал палец: задержан подозреваемый в убийстве преподавателя вуза в Петербурга

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Технологического института. Следователи считают, что он задушил женщину и отреза ей палец.

По данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, задержан был мужчина 1984 года рождения. По версии следователей, 22 октября он находился в квартире своей знакомой на улице Димитрова. Там он задушил преподавательницу вуза, а затем отрезал ей большой палец правой руки, чтобы использовать ее мобильный телефон.

Следователи осмотрели место происшествия.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на улице Димитрова обнаружили труп преподавателя петербургского вуза. Отмечалось, что а теле зафиксировали повреждения шеи.