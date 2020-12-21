Мания расчленения перекинулась с Петербурга на Ленобласть – убийство расследуют в Гатчине

Дом в Гатчине, в подвале которого нашли останки. Фото: панорамы "Гугл"

Дом в Гатчине, в подвале которого нашли останки. Фото: панорамы "Гугл"

Очередная жуткая история об убийстве и расчленении произошла близ Петербурга. Новое уголовное дело начали расследовать в Гатчине.

Разложенные по пакетам останки обнаружили в воскресенье, 20 декабря, в Гатчине. Наткнувшийся на мешки местный житель позвонил по номеру «112».

Прибывшие на место правоохранители нашли в подвале пятиэтажного жилого дома несколько пакетов. Внутри – мумифицированные конечности, туловище и череп. Определить пол погибшего сразу не смогли, поскольку его смерть наступила более года назад.

По факту следственное управление СК РФ по Ленобласти возбудило уголовное дело – правоохранители начали расследовать убийство. Пока подробностей в ведомстве сообщить не смогли – личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливают. Назначены криминалистические экспертизы.

Летом этого года в Ленобласти из реки Мга уже вылавливали останки человеческого тела. Тогда достали конечности и тело без головы, но с силиконовыми имплантами. Оказалось, что убит был мужчина, выходец из Узбекистана.

Отметим, что в сообщениях о расчлененных телах в последнее время все чаще в качестве места происшествия стал встречаться Петербург.

Так, на днях приговор должны вынести историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве возлюбленной Анастасии Ещенко. Громкое дело в суде слушали не один месяц.

Летом этого года Петербург потрясла еще одна новость – в квартире в центре Петербурга нашли расфасованное по мешкам тело рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Обвиняемая – вдова Марина Кохал.

Осенью пакеты с человеческими останками вылавливали из Невы и Екатерингофки. По предварительным данным, убит был 33-летний рабочий одного из заводов. Как считают правоохранители, он поссорился с коллегой, а тот ударил его ножом в шею, а потом, желая скрыть улики, расчленил тело.

В октябре начали расследование убийства сотрудницы Технологического института. У нее был отрезан большой палец правой руки. По предварительным данным, убийца отрезал его, чтобы воспользоваться ее мобильным телефоном.

Позже убийству музыкант Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение.

«Раньше в Питере только лишь пили, // А теперь пилят разные трупы», — такие строки опубликовал Шнуров на своей странице в Instagram.