«Если вас не расчленят, значит, точно отрежут пальцы»: Шнуров посвятил стих убийству преподавателя вуза

Петербургский музыкант Сергей Шнуров посвяти новое стихотворение новости об убийстве преподавательницы Технологического института.

Произведение Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.

«Если вас, дорогуша, не расчленят, // Значит точно отрежут пальцы», — пишет Шнуров.

При этом музыкант сравнивает Петербург с Англией – в городе есть «шпили» и «ходят экскурсионные группы».

«Раньше в Питере только лишь пили, // А теперь пилят разные трупы», — заметил Шнуров.

В конце он называет Северную столицу «городом призраков» и «городом убийств».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на улице Димитрова нашли тело преподавательницы вуза. У женщины при этом отрезали палец. Подозреваемого задержали. Следователи считают, что злоумышленник отрезал петербурженке палец, чтобы воспользоваться ее телефоном.