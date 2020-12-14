Назван срок оглашения приговора историка Соколова

Защита надеется, что ему нужно будет отсидеть в тюрьме восемь лет, а не 15.

Историк Олег Соколов, который обвиняется в жестоком убийстве возлюбленной, в скором времени узнает свой приговор. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Оглашение приговора по уголовному делу состоится 25 декабря в 12:30. Ожидается, что Соколов сядет в тюрьму на 15 лет, но защита постаралась сделать все, чтобы он провел за решеткой восемь лет.

Напоминаем, что сегодня, 14 декабря, Соколов выступил в суде с последним словом. Он признавался убитой в любви и заявил, что жизнь сыграла с ним злую шутку. Историк попросил прощения у родителей убитой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соколов заявил, что хочет быть наказанным и осудил журналистов за «желтые» новости о нем.