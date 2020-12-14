Последнее слово: Соколов заявил, что хочет быть наказанным и осудил журналистов за «желтые» новости о нем

Историк отметил, что в прессе о нем пишут много неправды и это его очень возмущает.

Историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, выступил в суде с последним словом. Он призвал не перебивать его и внимательно выслушать. Видеозаписью поделилась объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемый отмечает, что хочет быть наказанным, но справедливо. Он убежден, что общество демонизировало его из-за публикаций в прессе, которые чаще всего оказываются ложью. Соколов зачитал отрывок из личного дневника Ещенко, где она пишет, как ей нравятся их отношения с историком. Подозреваемый подчеркивает, что не был тираном, каким его пытаются выставить.

Он добавил, что Ещенко тоже не всегда поступала с ним честно. Соколов заявил, что он «сошел с ума от всего, что ему пришлось пережить». Он попросил прощение у родителей возлюбленной прощения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге защита историка Соколова просит смягчить наказание до 8 лет.