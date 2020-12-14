В Петербурге защита историка Соколова просит смягчить наказание до 8 лет

В Северной столице дело историка Соколова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко подходит к концу. Сторона защиты не согласна со сроком в 15 лет от обвинителя и просит смягчить приговор до 8 лет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, процесс по делу Соколова перешел к стадии прений. Обвинение предлагает отправить обвиняемого на 15 лет в колонию строгого режима. С данным решением сторона защиты категорически не согласна.

Они просят учесть суд то, что Соколов признался в убийстве, раскаялся. Также у него есть дети и имеются хронические заболевания. Поэтому защита просит лишить обвиняемого свободы на срок не более 8 лет.

Напомним, что дело об убийстве Анастасии Ещенко слушалось больше года. Следствие считает, что Соколов выстрелил 8 ноября прошлого года в свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что процесс над историком Соколовым близится к финалу. Обвинение просит 15 лет для обвиняемого.