Суд по делу Соколова близится к финалу: обвинитель просит для историка 15 лет «строгача»

В Петербурге Октябрьский районный суд завершил судебное следствие по уголовному делу экс-доцента Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении возлюбленной Анастасии Ещенко.

Теперь процесс перешел к стадии прений. Сторонам предстоит подвести итог судебного следствия, а также высказать мнение по возможному наказанию.

После того, как стороны окончат прения, Олег Соколов получит последнее слово.

Дело об убийстве Анастасии Ещенко слушалось больше года. Следствие считает, что Соколов выстрелил 8 ноября прошлого года в свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко. Затем, по версии следствия, он начал душить девушку, а после выстрелил еще три раза. Ночью он расчленил ее тело с помощью ножовки, топора и двух кухонных ножей, после чего выбросил в Мойку. Именно у реки Соколов был задержан больше года назад, а в его рюкзаке нашли руки девушки.

Экс-доцента обвиняют не только в убийстве, но и в незаконном хранении обреза, из которого он мог стрелять в Ещенко, и патронов к нему. Сам историк рассказал, что оружие купил еще в 1990-х годах.

В понедельник, 14 декабря, прокуратура запросила для Олега Соколова наказание в виде 15 лет лишения свободы, которые он должен будет провести в колонии строгого режима.

Как писала gazeta.spb.ru, из-за высокого интереса общественности и пандемии коронавируса процесс по делу Соколова проходил в Санкт-Петербургском городском суде, откуда регулярно вели онлайн-трансляции. За это время дело успело обрасти подробностями о личной жизни историка и его возлюбленной Анастасии Ещенко. В ходе заседаний высказывались очевидцы задержания Соколова, понятые, оппоненты историка и его близкие.