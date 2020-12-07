Что известно по делу Соколова об убийстве и расчленении аспирантки

В Петербурге продолжается судебный процесс над историком Олегом Соколовым, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Чуть более, чем за год, оно успело обрасти различными подробностями. Gazeta.SPb рассказывает, что известно в настоящее время.

В понедельник, 7 декабря в Санкт-Петербургском городском суде проходит очередное заседание.

Следствие считает, что экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов в ночь на 8 ноября 2019-го года застрелил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко. Кровавая драма разворачивалась в квартире в центре Петербурга. Затем он, по версии следователей, расчленил ее тело и попытался избавиться от останков. Его задержали у реки Мойки, при нем был рюкзак с конечностями девушки.

Историк был этапирован в Москву, позже он вернулся в Петербург. Дело начал рассматриваться Октябрьский районный суд, но из-за высокого интереса общественности и пандемии коронавируса процесс переехал в Санкт-Петербургский городской суд, откуда регулярно начали вести онлайн-трансляцию заседаний.

На заседаниях зачитывают показания, выступаю свидетели, среди которых – очевидцы задержания Соколова, понятые, оппоненты историка и его близкие.

Одним из самых эмоциональных стало заседание в июле, на котором зачитывали переписку историка с убитой аспиранткой. Любовные послания в ней сменяют гневные сообщения. В некоторых из них возлюбленная Соколова говорит, что ненавидит историка и его детей, в посланиях девушка использует и нецензурную лексику.

Эмоциональным и с громкими заявлениями стало выступление на суде оппонента Соколова Евгения Понасенкова. Последнего историк неоднократно обвинял в трагедии. По его словам, Понасенков якобы организовал травлю экс-доцента. Во время дачи показаний Понасенков прямо называл Соколова «чудовищным и жестоким», «неудачником». При этом после журналистам публицист заявил, что готов «выкупить историка на дачу чернорабочим».

Примечательным стало и выступление в суде актера Александра Лепехова, который утверждал, что, Понасенков просил его собрать «группу ребят», которые отправятся в Петербург, чтобы подкараулить Соколова, избить его, поставить на колени и помочиться на него.

Громкие заявления делала и Екатерина Пржигодзкая, которая утверждала, что в 2007-м году будучи студенткой вступила в отношения с Соколовым.

«Когда поднялись в квартиру, схватил за руки, начал бить по лицу и груди. После чего посадил и поднимал за уши вместе со стулом. Угрожал, подносил раскаленный утюг и говорил, что изуродует на всю жизнь», — утверждала свидетельница.

Отметим, что вину в убийстве экс-доцент все-таки признал и даже раскрыл подробности расчленения тела девушки. По его словам, он использовал нож и ножовку. Части тела уложил в полиэтиленовые пакеты.