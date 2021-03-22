За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло почти 1300 ДТП

За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло почти 1300 ДТП
Чаще всего аварии происходят в пятницу и субботу. Фото: Baltphoto

За минувшие выходные с 19 по 21 марта на территории Петербурга и Ленобласти произошло много ДТП — 1 241 авария.

Большинство происшествий оказались не очень серьезными. Однако не обошлось и без трагедий. В 42 аварии произошло с пострадавшими.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГИБДД по городу и региону, в результате ДТП погибли два человека, ещё 56 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них пятеро детей.

Также за прошедшие 24 часа сотрудники ГИБДД задержали 108 пьяных водителей, 54 из них отказались пройти медосвидетельствование.

Выявлено 7 021 нарушение ПДД: 6 255 водителями ТС, 766 пешеходами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что после смертельного ДТП на трассе «Сортавала» проводится проверка.

дтп новости СПб


 

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