После смертельного ДТП на трассе «Сортавала» проводится проверка

Рано утром 22 марта в Ленинградской области произошло ДТП с участием трех автомобилей.

В 04:05 вблизи посёлка Соловьевка Приозерского района на 89-м километре трассы «Сортавала» столкнулись три машины, которые двигались во встречном направлении. Столкнулись Скания R500LA, Скания RL360 и Рено Логан, под управлением владельца 1962 года рождения, сообщили в ГУ МВД и по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались, водитель легковушки и два его пассажира госпитализированы. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось в шесть утра на 89-м километре федеральной дороги в Приозерском районе. Там столкнулись два большегруза и одна легковушка.