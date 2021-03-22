Массовое ДТП с грузовиками перекрыло движение по трассе «Сортавала»

Массовое ДТП с грузовиками перекрыло движение по трассе &#171;Сортавала&#187;
ДТП на трассе "Сортавала". Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области произошло ДТП с участием трех машин, которое парализовало движение по трассе А-121 «Сортавала».

По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», все случилось в шесть утра на 89-м километре федеральной дороги в Приозерском районе. Там столкнулись два большегруза и одна легковушка. Попавшие в аварию машины полностью перекрыли проезжую часть в обе стороны. Другие участники движения могут объехать участок через поселок Соловьевка.

ДТП на трассе «Сортавала». Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Сообщается, что в аварии погиб один человек, еще четверо госпитализированы с травмами. О состоянии пострадавших не сообщается.

На месте работают оперативные службы. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Также в управлении отметили, что на данном участке трассы незадолго до ДТП проводилась противогололедная обработка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы стали свидетелями драки таксиста с мужчиной.

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