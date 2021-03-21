Петербуржцы стали свидетелями драки таксиста с мужчиной

Два водителя конфликтовали по непонятной причине.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 21 марта, произошла драка между таксистом и водителем внедорожника. Видеозапись с места инцидента опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Крыленко у дома номер 1. Там два водителя не смогли поделить дорогу, после чего вышли из машин и начали ссориться. Конфликт не удалось решить словами, поэтому мужчины начали размахивать руками и ногами. В результате драки никто серьезно не пострадал: спустя пару мгновений водители разошлись и сели каждый в свою машину.

Известно, что в машине такси сидела девушка – возможно, клиентка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга возмутились повышением цен на такси после инцидента на «зеленой ветке» метро.