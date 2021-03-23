Число госпитализаций петербуржцев с COVID за неделю выросло на 3,4 %

Тенденция к снижению распространения коронавируса в Петербурге сохраняется, но темпы замедлились. Об этом сообщается в информационной справке на сайте администрации города.

Так, число госпитализаций горожан, сдавших положительный тест на выявление COVID-19, за последнюю неделю выросло на 3,4 %. А вот число выздоровевших уменьшилось. Побороть болезнь смогли 8 287 пациентов, что на 42 % меньше, чем неделей ранее.

Также за последние две недели на 12,9 % снизилось количество госпитализированных инфицированных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что новая партия вакцины от COVID поступит в Петербург в ближайшие два дня.