Новая партия вакцины от COVID поступит в Петербург в ближайшие два дня

В ближайшие два дня в Петербург поступит очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции.
Об этом стало известно в понедельник, 22 марта. До 25 марта в город поступит партия препарата «Гам-Ковид-Вак».
Сейчас в городе работают более 120 пунктов вакцинации. Они открыты в городских поликлиниках, а также торговых центрах.
Всего на сегодняшний день привито 328 615 человек. Из них 237 044 полностью завершили цикл вакцинации.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в России стартовали испытания вакцины «Спутник V» в виде капель для носа. Испытания новой формы препарата могут завершиться уже в 2021 году.