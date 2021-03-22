Новая партия вакцины от COVID поступит в Петербург в ближайшие два дня

Новая партия вакцины от COVID поступит в Петербург в ближайшие два дня
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В ближайшие два дня в Петербург поступит очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в понедельник, 22 марта. До 25 марта в город поступит партия препарата «Гам-Ковид-Вак».

Сейчас в городе работают более 120 пунктов вакцинации. Они открыты в городских поликлиниках, а также торговых центрах.

Всего на сегодняшний день привито 328 615 человек. Из них 237 044 полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в России стартовали испытания вакцины «Спутник V» в виде капель для носа. Испытания новой формы препарата могут завершиться уже в 2021 году.

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