Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca с повышенным порогом

Власти Испании решили возобновить вакцинацию препаратом от коронавируса, разработанным компанией AstraZeneca. Об этом рассказала пресс-конференции министр здравоохранения королевства Каролина Дариас.

По ее словам, уже в эту среду, 24 марта, местные власти возобновляют вакцинацию препаратом британско-шведской компании с повышенным возрастным порогом: от 18 до 65 лет.

Ранее власти Испании разрешали вакцинацию препаратом AstraZeneca для лиц от 18 до 55 лет.

Напоминаем, что по всему миру выявлено несколько случаев, когда у людей были серьезные последствия после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Эксперты пытаются выяснить, как укол мог повлиять на самочувствие пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Норвегии еще два человека скончались после получения вакцины AstraZeneca.