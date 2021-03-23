23 марта: что можно и нельзя делать в «День Василисы»

Народные приметы на "День Василисы". Фото: Pixabay

Народные приметы на "День Василисы". Фото: Pixabay

23 марта православная церковь чтит память мученицы Василисы. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Во времена гонения христианской веры в третьем столетии в Греции жил военачальник Иасон. Он должен был избавиться от всех христиан в округе.

Однажды ему сообщили, что в пустыне живёт христианин Кондрат, который читает проповеди.

Много людей ежедневно посещает его дом. Среди них была девятилетняя девочка Василиса.

Когда воины и Иасона нагрянули в убежище Кондрата, то всех людей, включая Кондрата и Василису, арестовали.

Над несчастными людьми сильно издевались, жестоко пытали. Однако христиане не отреклись от своей веры.

Тогда военачальник решил скормить их животным. Но звери не стали трогать мучеников. Они обошли их стороной.

Иасону ничего не оставалось, кроме как обезглавить верующих.

23 марта наши предки очень боялись что-то пролить. Ведь иначе, верили они, непременно произойдет беда, или счастье утечет из дома навсегда.

По поверью, сегодня стоит отказаться от визита к врачу.

Согласно примете, нежелательно в этот день менять постель на чистую. Потому как будут мучать кошмарные сны.

Предки верили, что 23 марта нельзя говорить об умерших. Особенно опасно говорить об усопших плохо. Говорили, что мертвец мог прийти ночью в дом и наказать тех людей, которые плохо о нём отзывались.

Под запретом в «День Василисы» было делать покупки. Считалось, что все новое в этот день обладает темной силой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20 марта православная церковь чтит память Феодора Тирона.