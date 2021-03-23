В России к концу года бензин может подорожать на 14%

Возможно изменение цен на бензин к концу 2021 года. Фото: pixabay.com

Возможно изменение цен на бензин к концу 2021 года. Фото: pixabay.com

Цены на бензин до конца года могут вырасти на 14%. Это произойдет в случае самого негативного сценария. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Независимый топливный союз страны.

Основной причиной подорожания топлива назвали рост рыночной стоимости товара без учета транспортных расходов, логистики и экспортных налогов.

Потому как этот показатель, в свою очередь, стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки.

Так, в начале года были повышены на четыре процента акцизы на бензин и дизельное топливо.

В НТС уточнили, что с началом посевной спрос на топливо только возрастет, что приведет к повышению цен.

А вероятность выхода за пределы инфляции достаточно велика.

Поэтому организация попросила правительство принять меры.

В том числе, снизить акцизы на топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.

Напомним, 17 марта, в ходе беседы с журналистами, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо в стране.

«Имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — подчеркнул Песков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство энергетики России объяснило, что рост стоимости бензина на АЗС в первую неделю марта связан с рядом факторов, включая сезонный спрос и погодные условия.