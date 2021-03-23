В России к концу года бензин может подорожать на 14%

Цены на бензин до конца года могут вырасти на 14%. Это произойдет в случае самого негативного сценария. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Независимый топливный союз страны.
Основной причиной подорожания топлива назвали рост рыночной стоимости товара без учета транспортных расходов, логистики и экспортных налогов.
Потому как этот показатель, в свою очередь, стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки.
Так, в начале года были повышены на четыре процента акцизы на бензин и дизельное топливо.
В НТС уточнили, что с началом посевной спрос на топливо только возрастет, что приведет к повышению цен.
А вероятность выхода за пределы инфляции достаточно велика.
Поэтому организация попросила правительство принять меры.
В том числе, снизить акцизы на топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.
Напомним, 17 марта, в ходе беседы с журналистами, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо в стране.
«Имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — подчеркнул Песков.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство энергетики России объяснило, что рост стоимости бензина на АЗС в первую неделю марта связан с рядом факторов, включая сезонный спрос и погодные условия.