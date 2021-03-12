Россиянам объяснили причины роста цен на бензин в марте

Россиянам объяснили причины роста цен на бензин в марте
Специалисты связывают с повышением оптовых цен и сезонным спросом. Фото: Pixabay

Рост стоимости бензина на АЗС в первую неделю марта связан с рядом факторов, включая сезонный спрос и погодные условия. Об этом заявили в Минэнерго России.

В настоящее время министерство проводит постоянный мониторинг ситуацию на топливном рынке и принимает меры, чтобы сохранить повышение цены бензина и дизеля на уровне, близком к инфляции.

Напомним, по итогам торгов, которые состоялись 12 марта, цена Аи-92 увеличилась на 1,71 %, а с начала года бензин подорожал на 12,33 %.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала регионы России по доступности бензина.

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