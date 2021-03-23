Подростков-анимешников выпустили из полиции и не стали составлять протокол

Подростков-анимешников выпустили из полиции и не стали составлять протокол
Подростков, задержанных в "Этажах", отпустили. Фото: @dimaprst

В Петербурге, в лофт-проекте «Этажи» полиция задержала примерно десять подростков, которые фотографировались на фоне радужного флага. Через несколько часов анимешников отпустили из отдела полиции без составления протоколов. Об этом сообщило «ОВД-Инфо».

Вечером 21 марта стало известно, что в Центральном районе в лофт-проекте «Этажи» задержали около десяти молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет.

Подростков доставили в отдел полиции, их подозревали в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Выяснилось, что жалобу в полицию направила сама организация «Этажей». Администрация сообщила силовикам, что дети фотографируются на фоне радужного флага.

Позднее, задержанных подростков и их родителей опросили правоохранители.

Сотрудников полиции интересовало отношение к ЛГБТ и причины участия в публичных мероприятиях, посвященных подобной тематике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Смольнинский районный суд Петербурга признал информацию, размещенную по четырем ссылкам в социальной сети «Вконтакте», запрещенной для распространения России.

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