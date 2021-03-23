Из штаба Навального прямиком в Законодательное собрание: в Петербурге глава отделения оппозиционера выдвинулась кандидатом в депутаты ЗакСа

В Петербурге координатор штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова примет участие в выборах в Законодательного собрания города. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.

Фатьянова уточнила, что пойдёт на выборы в ЗакС по третьему избирательному округу, в который входят Петроградский и часть Приморского районов.

У себя в социальных сетях Фатьянова написала, что прежде всего заботится о горожанах.

«Я хочу вернуть жителям право голоса, чтобы они, а не единороссы во главе с Макаровым, могли избирать честных депутатов», — заключила она.

Выборы депутатов ЗакСа Петербурга седьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года в единый день голосования одновременно с выборами в Госдуму.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в России планируют провести дистанционное электронное голосование на выборах в Государственную Думу 19 сентября этого года. Онлайн-формат будет реализован в шести регионах, в том числе в Москве.