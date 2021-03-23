В Петербурге задержаны двое неизвестных: у женщины они вымогали 300 тысяч, а ее дочь похитили

В Петербурге и Ленинградской области были задержаны двое мужчин 46-ти и 44-х лет, их подозревают в похищении человека и вымогательстве денег. Об этом стало известно Gazeta.SPb.ru.
В Петербурге в МВД России поступило заявление от женщины 1990 года рождения о том, что в городе Сланцы Ленобласти в парадной дома ее похитили двое неизвестных мужчин в медицинских масках.
Было возбужденно уголовное дело по статье «Похищение человека».
Позднее в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин 1975 и 1977 года рождения.
Впоследствии выяснились новые подробности преступной деятельности задержанных.
Стало известно, что за несколько дней до похищения женщины подозреваемые через онлайн переводы «Сбербанк» получили денежные средства в общей сумме 300 тыс. рублей от матери потерпевшей.
Было возбужденно еще одно уголовное дело. К статье «Похищение человека» добавилось дело о вымогательстве.
Мужчины заключены под стражу.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Петербурге задержали «целительницу» за хищение миллиона рублей во время снятия порчи.