В Петербурге задержаны двое неизвестных: у женщины они вымогали 300 тысяч, а ее дочь похитили

Задержаны двое мужчин, которые в масках похитили женщину в парадной. Фото: рixabay

Задержаны двое мужчин, которые в масках похитили женщину в парадной. Фото: рixabay

В Петербурге и Ленинградской области были задержаны двое мужчин 46-ти и 44-х лет, их подозревают в похищении человека и вымогательстве денег. Об этом стало известно Gazeta.SPb.ru.

В Петербурге в МВД России поступило заявление от женщины 1990 года рождения о том, что в городе Сланцы Ленобласти в парадной дома ее похитили двое неизвестных мужчин в медицинских масках.

Было возбужденно уголовное дело по статье «Похищение человека».

Позднее в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин 1975 и 1977 года рождения.

Впоследствии выяснились новые подробности преступной деятельности задержанных.

Стало известно, что за несколько дней до похищения женщины подозреваемые через онлайн переводы «Сбербанк» получили денежные средства в общей сумме 300 тыс. рублей от матери потерпевшей.

Было возбужденно еще одно уголовное дело. К статье «Похищение человека» добавилось дело о вымогательстве.

Мужчины заключены под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Петербурге задержали «целительницу» за хищение миллиона рублей во время снятия порчи.