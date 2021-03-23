Глава МИД Лавров об уничтожении ЕС отношений с Россией: имевшихся механизмов больше нет

Глава МИД Лавров об уничтожении ЕС отношений с Россией: имевшихся механизмов больше нет
Сергей Лавров заявил о разрушении отношений Евросоюза и России. Фото: kremlin.ru

Односторонние действия Брюсселя разрушили инфраструктуру отношений с Москвой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И.

По словам министра, в Европе осталось единичное количество стран, которые руководствуются национальными интересами и сохраняют партнерский диалог с Россией, остальные же разрушили все имевшиеся механизмы.

Дипломат охарактеризовал отношения со странами цитатой романа немецкого писателя.

«Пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — добавил Лавров.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от контролируемых Западом международных платежных систем.

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