Лавров предложил отходить от контролируемых Западом платежных систем и доллара

Глава МИД Сергей Лавров считает, что РФ следует выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава МИД Сергей Лавров считает, что РФ следует выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от контролируемых Западом международных платежных систем.

По словам министра, России должна снизить санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности. Также, как считает Лавров, нужно перейти к расчетам в национальных и мировых валютах, альтернативных долларов, передает сайт ведомства.

Глава МИД отметил, что РФ следует выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии так, чтобы не было зависимости от «причуд», которые демонстрируют западные партнеры. По словам Лаврова, Запад нацелен на сохранение своего доминирования путем сдерживания развития других государств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ВТБ убежден, что биткоин в перспективе обречен.