Социальное такси, поддержка самозанятых и блокадников: петербургские депутаты готовятся к заседанию ЗакСа

Петербургские депутаты готовятся к заседанию Законодательного Собрания, которое запланировано на среду, 24 марта. В повестке – несколько вопросов, которые коснутся молодежной политики. Депутаты также планируют обсудить поддержку самозанятых и блокадников.

Ожидается, что уже завтра депутаты в окончательном, третьем, чтении примут законопроект, который позволит пользоваться услугами социального такси гражданам, которые страдают хронической почечной недостаточностью и нуждаются в заместительной почечной терапии. Сегодня в Петербурге проживают около 500 таких пациентов.

Еще одно изменение, которое могут внести в социальный кодекс, предполагает дополнительную поддержку для блокадников. Депутаты хотят распространить дополнительные меры социальной поддержки на жителей Петербурга, которые с 1941-го по 1944-й год проживали или родились в Ленинградской области, территория которой входила в кольцо фашистской блокады.

Парламентарии также предлагают оказать поддержку самозанятым. Предполагается, что за такими гражданами закрепят право пользоваться мерами поддержки, которые реализуются в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Пакет мер затронет молодежную политику. Законопроекты определят основы реализации молодежной политики, разграничат полномочия органов госвласти, определят полномочия органов местного самоуправления в сфере молодежной политики и закрепят в законе понятие «молодой ученый».

Кроме того, ожидается, что 24 марта перед депутатами с ежегодным докладом выступит уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге глава штаба Алексея Навального выдвинулась кандидатом в депутаты ЗакСа.