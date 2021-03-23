Ученые из Нидерландов установили, что при сильном увеличении слезные железы начинают плакать

Исследования ученых в дальнейшем могут помочь в лечении синдрома Шегрена. Фото: pixabay.com

Исследования ученых в дальнейшем могут помочь в лечении синдрома Шегрена. Фото: pixabay.com

Ученые из Нидерландов создали трехмерные структуры, имитирующие функции настоящего органа слезной железы (органоиды) из стволовых клеток мыши и человека, и заставили их функционировать под воздействием норадреналина.

Исследователи института Хюбрехта установили, что при сильном увеличении органоид начинает плакать.

Ученые выяснили, что клетки по-разному реагируют на стимулы, вызывающие слезу и производят различные компоненты слезы.

Также в институте Хюбрехта смогли перенести слезные клетки человека в слезные железы мыши. За дне недели они окончательно прижились и образовали протоковые структуры.

В будущем с помощью этого метода ученые могут найти новые способы лечения пациентов с заболеваниями слезных желез.

Но прежде чем использовать этот метод на людях, его нужно доработать и протестировать на животных.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что ученым из Израиля удалось в два раза сократить срок вынашивания эмбриона у мышей.