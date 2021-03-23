Аквапарк «Питерлэнд» не справляется с наплывом людей во время школьных каникул

Аквапарк &#171;Питерлэнд&#187; не справляется с наплывом людей во время школьных каникул
Очередь в аквапарк "Питерлэнд". Фото: скриншот "Неизданное Санкт-Петербург"

На входе в петербургский аквапарк «Питерлэнд» в Приморском районе собралась гигантская очередь. По всей видимости, петербуржцы рванули отдохнуть с детьми во время школьных каникул.

Петербуржцам, судя по видео, опубликованному в группе «Неизданное Санкт-Петербург», придется стоять в очереди как минимум несколько часов. Там собрались десятки посетителей, которые при этом пренебрегают социальной дистанцией.

Жители города пишут в социальных сетях, что очередь просто огромная, часа на три точно. Многие просто разворачивались и уходили в поисках других развлечений. Кроме того, тратить время в очередях приходится не только на входе, но и за получением ватрушки.

Отметим, что при максимальной загрузке петербургский аквапарк вмещает больше двух тысяч посетителей. Во время школьных каникул аквапарк работает с 10 до 22:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном думают над частичным снятием коронавирусных ограничений.

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