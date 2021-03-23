Во Всеволожском районе накрыли подпольную нарколабораторию и задержали «химиков»

Нарколаборатория находилась в подвале пристройки к дому. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Нарколаборатория находилась в подвале пристройки к дому. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Во Всеволожском районе задержали трех человек, причастных к крупномасштабному производству синтетических наркотиков.

Как сообщили в областном управлении МВД, нарколабораторию накрыли 22 марта в одном из частных домов в Куйвозовском сельском поселении. Она находилась в подвале пристройки к дому.

По оперативной информации, над производством «синтетики» работали трое мужчин в возрасте от 22 до 40 лет. Самый старший из них уже имеет судимость за наркооборот.

При этом запрещенное производство велось под руководством 22-летнего петербуржца. А двое его знакомых были «химиками».

При обысках оперативники изъяли канистры со смесями общим весом 48 кг. Также были обнаружены многочисленные химические реактивы и прекурсоры наркотических средств.

Соучастники продавали вещества в даркнете и передавали их через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

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