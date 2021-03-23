Проезд в транспорте без кондукторов оплачивают 90% петербуржцев

Проезд в транспорте без кондукторов оплачивают 90% петербуржцев
Контролеры ежедневно проводят проверки на всех бескондукторных маршрутах. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге вот уже семь месяцев идет пилотный проект по переходу на бескондукторную систему оплаты. Комитет по транспорту рассказал об итогах.

Как сообщили в Смольном, по итогам первых семи месяцев обслуживания пассажиров общественного транспорта без кондукторов, 90% петербуржцев честно платят за проезд. За все время эксперимента было проведено почти 50 тысяч проверок, в ходе которых на наличие билетов проверили более 678 тысяч пассажиров.

Контролеры ежедневно проводят проверки на всех бескондукторных маршрутах. Всем пойманным «зайцам» выписывают штраф за безбилетный проезд в размере 500 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общественный транспорт Петербурга обещают перевести на природный газ до 2024 года. На это потратят 430 млн рублей.

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Проезд в транспорте без кондукторов оплачивают 90% петербуржцев
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