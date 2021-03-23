Песков назвал «единичным» случай с Маргаритой Юдиной, которую силовик пнул в живот на митинге

ОМОНовец с такой силой оттолкнул женщину, что она упала на асфальт и ударилась головой. Фото: ВКонтакте/ Неизданное | Санкт-Петербург

ОМОНовец с такой силой оттолкнул женщину, что она упала на асфальт и ударилась головой. Фото: ВКонтакте/ Неизданное | Санкт-Петербург

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с полицейским, ударившим петербурженку Маргариту Юдину на митинге.

Представитель Кремля заявил в беседе с журналистами, что давать комментарии по подобным инцидентам — прерогатива МВД. Отвечая на вопрос о расследовании этого случая, Песков сказал, что не хотел бы давать какие-либо комментарии. По его словам, «МВД выполнило внутренние процедуры» по данному происшествию.

Сам по себе этот инцидент Песков отнес к числу единичных.

Напомним, в ходе несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального женщина подошла к силовикам, уводивших мужчину в автозак, и спросила причину задержания. В ответ полицейский пнул женщину ногой в живот, в результате чего Юдина упала и получила травму головы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полицейский, навестивший в больнице избитую им Юдину, нарушил санитарные нормы.