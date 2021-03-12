В Петербурге полицейский, навестивший в больнице избитую им Юдину, нарушил санитарные нормы

В Петербурге полицейский, навестивший в больнице избитую им Юдину, нарушил санитарные нормы
Женщина, которую ударили на митинге. Фото: скриншот группы «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Мужчину не должны были пускать к пациентке, так что больнице предстоит нести ответственность за инцидент.

В Санкт-Петербурге после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального госпитализировали 54-летнюю Маргариту Юдину. Женщину ударил в живот силовик, после чего она ударилась головой об асфальт. Позже сотрудник правоохранительных органов навещал пострадавшую, чтобы извиниться. Сейчас выяснилось, что его появление в палате было нарушением санитарных норм. Об этом сообщает ТАСС.

Правозащитное объединение «Команда 29» направило жалобу в Росздравнадзор, и эксперты подтвердили, что полицейского не должны были пускать в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

«В ходе расследования выявлены также нарушения со стороны НИИ в части учета и регистрации инфекционных заболеваний, соблюдения требований к проведению текущей уборки и дезинфекции помещений»,

— говорится в документе, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Больницу могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Следком не стал возбуждать дело против силовика, ударившего женщину в живот ногой на митинге.

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