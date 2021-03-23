Онищенко призвал пожилых людей сделать прививку от коронавируса

Он заявил, что вакцинация обязательна для пенсионеров, которые находятся в группе риска.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилые россияне обязаны сделать прививку от коронавируса, так как это – единственное средство профилактики. Об этом сегодня, 23 марта, пишет РИА Новости.
Он отметил, что пенсионерам стоит ответственно относиться к своему здоровью и помнить о том, что они находятся в группе риска. Онищенко также подчеркнул, что и сам сделал прививку, так как это для него «часть культуры».
«Я знаю себя и каких-то последствий не ожидал, их и не было»,
— сказал депутат.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса. По его словам, на данный момент, важно привить группы риска и снизить уровень заболеваемости.