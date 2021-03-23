Житель Тихвина остался без квартиры из-за долгов по ипотеке

Житель Тихвина остался без квартиры из-за долгов по ипотеке
Житель Тихвина лишился квартиры из-за долгов. Фото: pixabay

Мужчина не смог погасить кредит, поэтому лишился жилья.

Житель Тихвина лишился двухкомнатной квартиры, которую брал в ипотеку. Он не смог погасить кредит, поэтому приставы наложили на нее арест и в ближайшем будущем выставят на торги. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба управления ФССП по Ленинградской области.

Известно, что у мужчины накопился долг в размере 1 миллиона 512 тысяч рублей. Он не имел возможности гасить его, поэтому лишился недвижимости. Средства с продажи квартиры получит банк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин поручил до 15 апреля подготовить предложения по льготной ипотеке. Напомним, программу льготной ипотеки под указанный процент запустили в апреле прошлого года.

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