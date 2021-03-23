Петербург готовится к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского

Город станет одним из главных центров юбилейных торжеств.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о подготовке города к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик отметил, что Северная столица станет одним из главных центров юбилейных торжеств, поэтому подготовке уделяется особое внимание. 12 сентября будут перенесены мощи Невского, на праздник планируют пригласить руководителей государств и делегации из других регионов.

Также тема юбилея будет присутствовать в концертной программе ко Дню Победы, в культурных программах Чемпионата Европы по футболу и на празднике «Алые паруса». В ноябре 2021 года запланировано специальное световое шоу, посвященное Невскому и его эпохе. Завершающим событием празднования станет день памяти святого благоверного князя 6 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на реставрацию Александро-Невской Лавры потратят 93,5 млн рублей.