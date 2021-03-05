На реставрацию Александро-Невской Лавры потратят 93,5 млн рублей

На реставрацию Александро-Невской Лавры потратят 93,5 млн рублей
Власти отреставрируют Александро-Невскую лавру. Фото: mitropolia.spb.ru

Средства выделят из городского бюджета.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти готовы выделить 93,5 миллионов рублей на реставрацию Александро-Невской Лавры. Эти средства выделят из городского бюджета, заявил глава Северной столицы во время встречи с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Беглов отметил, что для Петербурга Александр Невский является знаковой фигурой. Он, подчеркнул политик, является небесным покровителем города. Губернатор добавил, что город уже активно готовиться в 800-летию Александра Невского. Власти готовят множество мероприятий, посвященных исторической личности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП проведет реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры.

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