На реставрацию Александро-Невской Лавры потратят 93,5 млн рублей

Средства выделят из городского бюджета.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти готовы выделить 93,5 миллионов рублей на реставрацию Александро-Невской Лавры. Эти средства выделят из городского бюджета, заявил глава Северной столицы во время встречи с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Беглов отметил, что для Петербурга Александр Невский является знаковой фигурой. Он, подчеркнул политик, является небесным покровителем города. Губернатор добавил, что город уже активно готовиться в 800-летию Александра Невского. Власти готовят множество мероприятий, посвященных исторической личности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП проведет реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры.