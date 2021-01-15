КГИОП проведет реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры

Реставрация Семинарского корпуса и южных ворот главного двора будет проведена до 1 сентября. Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

Реставрация Семинарского корпуса и южных ворот главного двора будет проведена до 1 сентября. Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

В Смольном заключили государственный контракт на реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры. Сумма ремонтных работ составит 78,6 млн рублей.

Как сообщают в Смольном, реставрация будет проводится до 1 сентября. Все работы пройдут в рамках программы КГИОП и в соответствии с планом городских мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

«Наша страна готовится к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Петербург станет центром этих торжеств. Александро-Невская лавра встретит гостей обновленной», – заявил губернатор города Александр Беглов.

На данный момент разработан проект реставрации фасадов с лепным декором, известнякового цоколя, фундаментов и южных ворот. Будут восстановлены исторические деревянные оконные рамы и двери.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилась реставрация парадных интерьеров Юсуповского дворца.