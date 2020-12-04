В Петербурге завершилась реставрация парадных интерьеров Юсуповского дворца

Работы во дворце велись с 2012 года. Фото: пресс-служба КГИОП

Работы во дворце велись с 2012 года. Фото: пресс-служба КГИОП

Реставрационные работы начались еще в 2012 году. За это время на восстановление парадных интерьеров Юсуповского дворца выделили, в общей сложности, 778,5 млн рублей, из которых 200 млн — в 2020 году.

По итогам работ проведена реставрация фасадов здания, соседних флигелей, Белоколонного зала, Дубовой столовой, интерьеров Мавританской и Музыкальной гостиных, Биллиардной, парадного вестибюля и множества других помещений и залов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил профессионализм реставраторов, помогающих городу сохранять богатейшее культурное наследие. Градоначальник также добавил, что в 2021 году на реставрацию памятников архитектуры планируют направить более 16 млрд рублей. Деньги пойдут на восстановление Смольного монастыря Александро-Невской лавры и других объектов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Репина при реставрации исторического здания повредили его фасад.